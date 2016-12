Calciomercato Lazio, Lotito sogna il colpo Simeone

24/12/2016 10:19

CALCIOMERCATO LAZIO SIMEONE / Un Simeone di nuovo con la maglia della Lazio: sarebbe questo il sogno di calciomercato di Claudio Lotito, presidente del club biancoceleste. Come si legge sul 'Corriere dello Sport', il patron della società capitolino starebbe accarezzando l'idea di portare il 'Cholito' a Roma, ripercorrendo la strada fatta già dal padre. Il 21enne attaccante argentino ha convinto tutti alla sua prima stagione in Serie A: con la maglia del Genoa ha conquistato il posto da titolare, approfittando anche dello stop di Pavoletti, realizzando sei reti in sedici presenti. Un buon bottino per chi è alla sua prima eseprienza nel massimo campionato italiano.

Le prestazioni del giovane Simeone hanno attirato le attenzioni di vari club tra i quali ci sarebbe anche la Lazio: ci sarebbe stato un sondaggio tra Lotito e Preziosi, ma il Genoa, ormai ceduto Pavoletti al Napoli, non può privarsi a cuor leggero di un altro attaccante. Ecco allora che almeno per gennaio Giovanni Simeone resterà un sogno del calciomercato Lazio, salvo clamorosi colpi di scena.

Calciomercato Lazio, Paloschi profilo ideale

I biancocelesti però hanno bisogno di un attaccante, soprattutto in caso di addio di Djordjevic: il profilo ideale è quello di un calciatore che si accontenti anche della panchina e che possa giocare sia al fianco che al posto di Ciro Immobile. Identikit che corrisponde a quello di Alberto Paloschi, in uscita dall'Atalanta e candidato numero uno per l'attacco di Simone Inzaghi.

B.D.S.