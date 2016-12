Juventus-Milan, il monito di Chiellini: "Ci serva da insegnamento"

24/12/2016 10:23

JUVENTUS MILAN / Rammarico e delusione in casa Juventus dopo la sconfitta in Supercoppa contro il Milan. Giorgio Chiellini ha affidato a Facebook alcuni pensieri all'indomani della partita: "Buongiorno a tutti, di ritorno da Doha resta il rammarico per la sconfitta ai rigori. Quello che è accaduto ci serva da insegnamento, perché nei prossimi mesi, come è accaduto due anni fa, dobbiamo fare una grande cavalcata. Eravamo li per vincere, vorrà dire che trascorreremo le feste con un retrogusto amaro, ma facciamo i complimenti al Milan. Tanti auguri di buone feste a tutti".

M.D.A.