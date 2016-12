Calciomercato Juventus, retroscena Caldara sulle visite mediche

24/12/2016 10:06

CALCIOMERCATO JUVENTUS / Il futuro di Mattia Caldara sarà a tinte bianconere. Il giovane talento dell'Atalanta, come riporta la 'Gazzetta dello Sport', non è sceso in campo nella gara tra i nerazzurri e l'Empoli perché impegnato il giorno dopo con le visite mediche in Piemonte. Così, una volta superato questo adempimento, si attende soltanto l'annuncio ufficiale della chiusura dell'accordo (che probabilmente avverrà a gennaio, una volta aperta la sessione di mercato invernale). La Juventus sta quindi per acquistare un'altra giovane promessa, anche se Caldara resterà a Bergamo fino al 2018.

M.D.A.