Calciomercato Roma, decisa la formula per El Ghazi

24/12/2016 09:48

CALCIOMERCATO ROMA EL GHAZI / A gennaio la Roma punta ad un attaccante in grado di non far rimpiangere Salah che sarà impegnato in coppa d'Africa: da tempo i giallorossi hanno messo gli occhi su Anwar El Ghazi, esterno offensivo in lista di sbarco dall'Ajax. I 'Lancieri' lo valutano circa 12 milioni di euro ma - come si legge sul 'Corriere dello Sport' - l'intenzione della società capitolina è di chiudere l'operazione con la formula del prestito.

B.D.S.