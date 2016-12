Milan, Donnarumma entusiasta: "Vittoria indimenticabile. Futuro? Legatissimo ai rossoneri"

24/12/2016 09:44

JUVENTUS MILAN / Emozione mista a orgoglio per i tanti giovani del Milan che ieri sera hanno battuto la Juventus nella finalissima di Supercoppa Italiana. Gianluigi Donnarumma, tra i protagonisti assoluti del trionfo rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni al suo ritorno a Malpensa. Il portiere è partito dalle sue sensazioni: "Emozione indescrivibile, non la dimenticherò mai - dice ai cronisti presenti - Ho baciato il logo del Milan? Sono legatissimo al Milan, è la maglia per cui ho sempre tifato da bambino. A fine gara Buffon mi ha abbracciato e mi ha fatto i complimenti. La nostra crescita è molto importante, abbiamo lavorato tanto e questa vittoria è il frutto del lavoro. Ora non vedo l'ora di godermi la mia famiglia".

M.D.A.