PSG, Mancini chiarisce: "Nulla di concreto". Poi parla di Balotelli

24/12/2016 09:26

PSG MANCINI / Chiusa l'avventura nell'Inter, Roberto Mancini è a disposizione per una nuova panchina. Le ultime voci lo vorrebbero tra i papabili per sostituire Emery al PSG. Tuttavia, il tecnico chiarisce: "Spero sarà un bel 2017 - lo jesino a 'Premium Sport' - Vedremo cosa succederà. Sono voci che lasciano il tempo che trovano, è normale quando c'è un tecnico senza contratto, certe squadre non vanno benissimo e allora si gioca. Ma la verità è che non ho avuto contatti con nessuno. Col PSG non c'è assolutamente niente di concreto, non ho neppure fretta di tornare. Balotelli? Sono contento che vada bene, spero continui così perché è un giocatore importante. E' ancora giovane, spero per lui che le cose continuino ad andare molto bene".

M.D.A.