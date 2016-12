Milan, la gioia di Montella: "Dolce notte, iniziamo un nuovo percorso!"

Mario D'Amiano

24/12/2016 09:10

JUVENTUS MILAN / Nottata di festeggiamenti in casa Milan per la vittoria della Supercoppa italiana contro la Juventus. I ragazzi di Montella sono riusciti a superare ogni pronostico alzando il trofeo dopo un'estenuante partita terminata soltanto ai rigori. Decisiva la prodezza di Donnarumma sul rigore tirato da Dybala e la freddezza di Pasalic, che nel momento decisivo ha spiazzato Buffon scatenando la gioia dei tifosi milanisti. Le ultime news Milan parlano di un ambiente 'rinato' dopo la vittoria, come dimostrano i tanti tifosi che hanno deciso di sfidare il freddo per accogliere calorosamente i propri beniamini stamane a Malpensa. Arrivato in eroporto, il tecnico rossonero ha rilasciato alcuni commenti: "Dolce notte, siamo un po' stanchi ma è stata una bella serata - le sue parole ai cronisti presenti - C'è una bella soddisfazione e anche orgoglio da parte dei ragazzi".

Montella: "Ora iniziamo un nuovo percorso"

Montella ha avuto spazio anche per gli obiettivi futuri. La classifica di campionato vede i rossoneri al quinto posto e con una gara da recuperare. Un buon calciomercato invernale, inoltre, potrebbe servire a centrare l'ambito posizionamento in zona Champions League. Montella spiega: "Mi piacerebbe che si iniziasse un nuovo percorso e questo può essere un buon inizio. Tifosi a Malpensa? Penso che siano qua per far vedere la loro contentezza. Le aspettative non aumenteranno, già sono alte indossando la maglia del Milan. La Juve è un rivale fortissimo e negli ultimi anni primeggia nel campionato italiano. La soddisfazione è quella perchè abbiamo battuto una grande squadra".

Alle parole di Montella hanno fatto seguito quelle di 'Gigio' Donnarumma, tra gli 'eroi' di Doha: "Sono legatissimo al Milan, è la maglia per cui ho sempre tifato da bambino. A fine gara Buffon mi ha abbracciato e mi ha fatto i complimenti. La nostra crescita è molto importante, abbiamo lavorato tanto e questa vittoria è il frutto del lavoro".