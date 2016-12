Serie A, ultimo Natale senza partite: 'scontro' Lega-Figc

24/12/2016 09:04

SERIE A NATALE / Ultimo Natale senza Serie A: dal prossimo anno niente più pausa per le feste e squadre in campo il 26 dicembre. Questa la volontà della Serie A che è stata anche ratificata da una delibera, come ha precisato anche il presidente Beretta. Una decisione che non trova d'accordo il presidente della Figc Carlo Tavecchio: "Il Natale è sacro - le parole riportate dal 'Corriere dello Sport' - non si può giocare, ci si ritrova in famiglia. Siamo la cristianità, il paese è legato alle tradizioni. Si giochi a Ferragosto, a Carnevale, a Capodanno o alla Befana, ma si lasci il Natale".

B.D.S.