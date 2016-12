Calciomercato Inter, rinnovo più vicino per Medel

24/12/2016 08:55

CALCIOMERCATO INTER / Rinnovo più vicino per Gary Medel. Anche se con l'arrivo di Pioli non ha potuto mettersi in mostra a causa di un infortunio, il centrocampista dell'Inter sarebbe tra i preferiti del tecnico italiano. Così, riporta la 'Gazzetta dello Sport', si starebbe continuando a lavorare per il rinnovo. Nel nuovo contratto, l’ingaggio del calciatore sarebbe destinato a salire sui 2 milioni, bonus compresi. Il suo agente sarà a Milano a inizio anno per chiudere l’accordo.

Intanto, si avvicina il ritorno in campo. Il centrocampista dell'Inter è alle prese con i postumi di un infortunio e nei giorni scorsi sarebbe tornato a Barcellona per un controllo che avrebbe dato esiti confortanti. Il recupero procede per il meglio, Medel seguirà un programma preciso per le vacanze. L'obiettivo è quello di tornare a completa disposizione per la ripresa del campionato, che vedrà l'Inter giocare contro l'Udinese.

M.D.A.