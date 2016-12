Juventus, furia Allegri: "Li prenderei a calci nel sedere". Ecco con chi ce l'aveva

Bruno De Santis (@Bruno_De_Santis)

24/12/2016 08:20

JUVENTUS ALLEGRI / Indiavolato: la sconfitta contro il Milan ai rigori nella Supercoppa non è andata giù a Massimiliano Allegri e così nel dopo gara a occupare le news Juventus del post Doha è la furia del tecnico bianconero. L'allenatore toscano in campo davanti a Marotta e Paratici ha sfogato tutta la sua arrabbiatura per un trofeo che voleva portare a casa e per l'atteggiamento della squadra: "Li prenderei a calci nel sedere" si è udito urlare al tecnico mentre parlava animatamente con i due dirigenti.

I destinatari dello sfogo erano i calciatori scesi in campo a Doha e la conferma si è avuta nella conferenza stampa post gara. Un duro atto di accusa nei confronti della squadra con Dybala principale imputato: "Dobbiamo migliorare la fase difensiva e non mi riferisco ai difensori che si sono comportati bene. Abbiamo lasciato fare 15 cross al Milan e gli abbiamo concesse troppe occasioni. Le finali si possono vincere o perdere, il problema è come le giochi". Chiaro il riferimento a una prestazione che non è andata giù ad Allegri.

Juventus, furia Allegri: Dybala nel mirino

E se qualcuno mette in dubbio la scelta di lasciare in panchina Dybala, il tecnico del club campione d'Italia rimanda le critiche al mittente: "Nessun rimpianto. Ha giocato sessanta minuti e con una partita andata in quel modo, doveva e poteva determinare!"

La 'Joya' bocciata per la prestazione di Doha, come un po' tutta la Juventus: la furia di Allegri si abbatte sui bianconeri e il "li prenderei a calci nel sedere" urlato dal tecnico sta a dimostrare che si aspettava tutt'altro regalo di Natale. Magari l'immminente calciomercato potrà consolarlo in qualche modo.