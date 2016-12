Calciomercato, torna Caceres: c'è il contatto!

24/12/2016 05:26

CALCIOMERCATO CACERES NACIONAL / Ancora senza squadra nonostante sia disponibile a parametro zero, Martin Caceres potrebbe tornare in patria. Secondo 'Radio 1010', infatti, i dirigenti del Nacional Montevideo avrebbero contattato l'ex difensore della Juventus, incassando la sua disponibilità di massima nel caso in cui non dovesse presentarsi in tempi brevi un'occasione europea. Il 29enne non disdegnerebbe, infatti, l'idea di tornare in patria e di poter giocare la Coppa Libertadores con i campioni di Uruguay.

D.T.