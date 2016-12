Calciomercato Roma, si tenta il rinnovo del prestito per Vermaelen

23/12/2016 22:52

CALCIOMERCATO ROMA VERMAELEN BARCELLONA / La Roma ci prova. Obiettivo: rinnovare il prestito col Barcellona di Thomas Vermaelen. Il centrale belga, trasferitosi in giallorosso in estate, è stato fin qui penalizzato da un infortunio e non è riuscito a mettersi in mostra con contuinuità. Come sottolinea 'Mundo Deportivo', proprio questo è il motivo che sta spingendo i capitolini a trattare coi catalani: prima di investire sul difensore vorrebbero vederlo maggiormente alla prova. Ecco quindi l'idea di protrarre il prestito fino a giugno 2018. Luis Enrique permettendo.

D.G.