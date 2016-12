24/12/2016 05:00

WEST HAM DEFOE / Stando a quanto riporta il quotidiano inglese 'The Sun', il West Ham sarebbe pronto a mettere sul piatto 7 milioni di euro per il centravanti del Sunderland, Jermain Defoe. Dopo che il manager degli 'Hammers', Slaven Bilic, ha praticamente ufficializzato l'addio di Simone Zaza, i britannici si sarebbero già messi all'opera per rimpiazzare il bomber lucano.

O.P.