Calciomercato Juve, gli occhi dei cinesi su Benatia

24/12/2016 06:01

BENATIA CINA / Non solo lo Spartak Mosca. Benatia è finito nel mirino anche di alcune società cinesi. Il riscatto del centrale bianconero, chiuso dall'esplosione di Rugani, è infatti fortemente in bilico. Da accordi estivi, Marotta dovrebbe versare circa 17 milioni (il bonifico per i 3 milioni per il prestito è gia partito) per confermare l'ex Roma a Torino. Una cifra importante, considerando soprattutto i problemi fisici del giocatore. Intanto per il futuro i Campioni d'Italia hanno prenotato il 22enne Caldara.

I.T.