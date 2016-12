Calciomercato Inter, scatto per Lucas: c'è l'offerta

23/12/2016 22:25

CALCIOMERCATO INTER LUCAS LEIVA LIVERPOOL / Per un brasiliano che esce ce n'è un altro che entra? La proiezione in casa Inter sembra essere proprio questa: con Felipe Melo vicino al Palmeiras, i nerazzurri sono pronti a sostituirlo con Lucas Leiva del Liverpool. Il mediano classe 1987 è un vecchio pallino della 'Benamata' che - come riporta il 'Daily Mirror' - è pronta a mettere sul piatto circa 5 milioni di euro per convincere Klopp a lasciar partire il sudamericano.

D.G.