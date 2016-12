Calciomercato Milan, da oggetto misterioso a rigorista decisivo: Pasalic ora vale un 'sacrificio'

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

23/12/2016 23:07

MILAN PASALIC / C'è la firma (anche) di Mario Pasalic sulla Supercoppa Italiana che interrompe un digiuno di trofei che in casa Milan durava da cinque anni. Il primo di Vincenzo Montella, (forse) l'ultimo di Silvio Berlusconi, nel segno dei giovani, non solo italiani. Se la manona di Donnarumma ha fermato il rigore di Dybala, la freddezza del croato ha fatto scattare infatti la festa rossonera. Suo il rigore decisivo, dopo che per settimane era stato un oggetto misterioso da zero minuti in campo.

Calciomercato Milan, ora Pasalic vale un sacrificio

Arrivato sul finire della sessione estiva di calciomercato, il talento classe '96 arrivato in prestito secco per una stagione dal Chelsea sembra faticare ad ambientarsi, tanto che si era addirittura cominciato a parlare di un possibile ritorno alla base già a gennaio. Il 30 ottobre scorso poi, contro il Pescara, il tanto atteso esordio ufficiale con la maglia rossonera. Da lì è cominciata la stagione e l'ascesa di Mario Pasalic, che da lì ha collezionato altre sei presenze in Serie A, di cui cinque da titolare, un gol decisivo nel 2-1 rifilato al Crotone e poi la gioia di stasera, con l'ingresso nel secondo tempo della finale di Supercoppa Italiana e la firma sull'ultimo rigore che ha assegnato il trofeo al 'Diavolo'.



Una crescita costante quella di Pasalic, che come confermato dall'agente Marco Naletilic ai microfoni di Calciomercato.it "si trova molto bene a Milano". E adesso anche i piani di calciomercato Milan cambiano. Il prestito secco pattuito in estate lasciava presagire un addio senza troppi rimorsi a fine stagione. Le potenzialità fatte intravedere da Pasalic, invece, stanno ovviamente stuzzicando i dirigenti milanisti che starebbero già valutando il rinnovo del prestito dal Chelsea. O magari, con i soldi cinesi, puntare direttamente all'acquisto del cartellino. Strapparlo ai 'Blues' non sarà semplice, ma questo Pasalic un sacrificio economico sembra valerlo.