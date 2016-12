23/12/2016 22:18

ESPORTE CLUBE BAHIA UFFICIALE ARMERO / Pablo Armero saluta l'Udinese e vola in Brasile. L'ex esterno di Napoli e Milan è un nuovo giocatore dell'Esporte Clube Bahia, club che milita in seconda divisione. La formazione di Salvador si è aggiudicata il colombiano a titolo definitivo: per lui un contratto annuale con opzione per il secondo.

D.G.