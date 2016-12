Calciomercato Inter, Felipe Melo torna in Brasile: annuncio imminente?

23/12/2016 22:07

FELIPE MELO PALMEIRAS / Il Palmeiras ha già scelto il regalo di Natale per i propri tifosi. Secondo quanto riferisce 'Lance', infatti, il club brasiliano sarebbe in trattative avanzate per l'arrivo di Felipe Melo dall'Inter. In uscita dal club nerazzurro, il principale ostacolo nell'affare era rappresentato dall'alto ingaggio percepito dal centrocampista, ma ora filtra ottimismo tanto che già la prossima settimana potrebbe essere annunciata la fumata bianca.

L.P.