Calciomercato Sassuolo, Aquilani in dirittura d'arrivo: le ultime di CM.IT

23/12/2016 22:06

CALCIOMERCATO SASSUOLO AQUILANI PESCARA / Aquilani-Sassuolo è un matrimonio che s'ha da fare. Il club neroverde è vicino all'acquisto dell'esperto centrocampista in uscita dal Pescara: stando a quanto appreso da Calciomercato.it, il giocatore non rescinderà il proprio contratto con gli abruzzesi e si trasferirà alla corte di Di Francesco in prestito semestrale. Sulle tracce del giocatore c'erano anche Genoa e Las Palmas. L'annuncio è previsto con la riapertura del calciomercato.

E.T./D.G.