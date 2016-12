24/12/2016 03:02

SHAKHTAR DONETSK EDUARDO / Dopo cinque anni - con una parentesi al Flamengo in mezzo - le strade tra lo Shakhtar Donetsk e Eduardo da Silva si separano. Come annuncia lo stesso club ucraino su 'Twitter', a gennaio l'attaccante brasiliano naturalizzato croato sarà libero da ogni vincolo contrattuale. La sua esperienza in arancionero si chiude con 173 gettoni totalizzati conditi da 57 gol e 11 trofei vinti.

D.G.