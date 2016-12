Calciomercato Juventus, sirene russe per Benatia

23/12/2016 21:25

CALCIOMERCATO JUVENTUS BENATIA SPARTAK MOSCA / Fin qui l'avventura alla Juventus di Mehdi Benatia non è stata propriamente esaltante. Appena 10 presenze in totale, tra campionato e Champions, con la recente esplosione di Rugani che gli ha chiuso ulteriormente le porte del campo di gioco.

In vista della finestra di calciomercato di gennaio non è da escludere una sua partenza e - come riferisce la testata russa 'Izvestia' - sul centrale marocchino si sono posati gli occhi dello Spartak Mosca dell'ex juventino Massimo Carrera. Il club biancorosso ha intenzione di compiere acquisti di livello per rinforzare la squadra e sarebbe pronto a mettersi in contatto col Bayern Monaco, proprietario del cartellino del giocatore, per capire i margini di manovra della possibile trattativa.

D.G.