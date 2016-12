Calciomercato Inter, una big della Premier punta lo 'scontento' Gabigol

23/12/2016 21:07

CALCIOMERCATO INTER GABIGOL LIVERPOOL / Tre presenze totali, 20 minuti di gioco eppure Gabigol non si abbatte: "Voglio restare all'Inter, sono felice qui". Parole che sembrano quindi chiudere il suo caso eppure i rumors di calciomercato che lo interessano non si placano: oltre al Fenerbahce e ai vari club brasiliani anche un altro club si è messo sulle sue tracce.

Come svela 'The Sun', si tratta del Liverpool con Jürgen Klopp che avrebbe espressamente chiesto alla propria dirigenza l'acquisto della giovane punta, anche solo in prestito. Il manager tedesco è alla ricerca di rinforzi in avanti, vista la pesante assenza forzata di Mané che parteciperà alla prossima Coppa d'Africa e sarebbe ben disposto a concedere a Gabigol quello spazio che Pioli ancora non gli ha regalato.

D.G.