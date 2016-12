Juventus-Milan, Allegri: "Doha ci porta male, speriamo che la terza sia quella buona!"

23/12/2016 20:44

SUPERCOPPA JUVENTUS MILAN ALLEGRI / La Juventus perde la Supercoppa ai rigori col Milan e dice addio al double. Una sconfitta che Massimiliano Allegri, tecnico dei bianconeri, ha commentato ai microfoni di 'Rai Sport':

"Abbiamo fatto di tutto per non arrivarci ai rigori. Dovevamo essere più bravi in alcuni momenti, l’arbitro ha fatto bene non possiamo recriminare. Suso ci ha messo in difficoltà? Sì ha giocato bene ed infatti quando è uscito il Milan non ha fatto più nulla. Devo comunque fare i complimenti ai rossoneri che hanno fatto una buona partita. Siamo venuti due volte a Doha ed abbiamo perso sempre ai rigori. Speriamo che alla terza saremo più fortunati! Ora abbiamo una settimana di vacanza, siamo primi in campionato e abbiamo vinto il nostro girone di Champions: nei prossimi sei mesi si deciderà la stagione. Non dovevamo perderla questa gara, ma ci sta. Anche se nei minuti finali dovevamo essere più lucidi per vincerla".

D.G.