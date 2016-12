Juventus-Milan, Donnarumma e la dedica speciale: "Supercoppa per Berlusconi. E Montella..."

23/12/2016 20:26

JUVENTUS MILAN DONNARUMMA / Nella notte di Doha brilla la stella di Gigio Donnarumma. Il baby portierone del Milan, decisivo con la parata sul rigore di Dybala, commenta ai microfoni della 'Rai' la vittoria della Supercoppa Italiana sulla Juventus: "Abbiamo giocato alla pari con loro e niente. E' un piacere vincere con tutti questi italiani in campo, ma anche Bacca, Pasalic... E' una soddsifazione immensa, non si può descrivere. Sicuranente ci darà qualcosa in più dal punto di vista mentale, dedichiamo questa vittoria a Berlusconi: non sappiamo se sarà l'ultima della sua Era, ma è per lui. Vittoria di Montella? Ci ha dato qualcosa in più, lo seguiamo in allenamento e ringraziamo anche lui".



L.P.