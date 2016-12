Calciomercato Milan, Niang può diventare un caso: ecco gli scenari

23/12/2016 20:01

MILAN CASO NIANG / Accigliato e visibilmente interdetto, M'Baye Niang ha assistito a tutta la gara di questa sera dalla panchina rossonera. L'attaccante francese non sta certo vivendo il suo miglior momento di forma, ma il mancato utilizzo in Juventus-Milan potrebbe aprire nuovi scenari in vista dell'ormai imminente apertura del calciomercato. Dopo i due rigori consecutivi falliti contro Crotone e Milan, l'ex Genoa ha disputato solamente tre minuti nella gara interna contro l'Atalanta. La mossa di Montella era stata accolta come una scelta precauzionale in vista della partita odierna, ma i fatti di questa sera hanno smentito senza mezzi termini questa versione. Benché non si possa certamente parlare di un 'caso Niang', non è escluso che la pausa natalizia possa servire a tutte le parti in causa per fare delle riflessioni attente sulla situazione.

Calciomercato Milan, Niang dimenticato

Il malumore del 22enne è apparso evidente, ma parlare di una inaspettata cessione a gennaio appare molto prematuro. Gli estimatori non mancano di certo. Anche di recente, Marsiglia, Nizza, Valencia e West Ham hanno effettuato dei timidi sondaggi per il calciatore, ma il Milan non ha in questo momento intenzione di cedere il ragazzo, a meno di offerte clamorose. Come è noto, il calciomercato Milan dovrà chiudersi a saldo zero e saranno necessarie dunque alcune partenze per finanziare il mercato in entrata. Il nome più caldo resta ovviamente quello di Carlos Bacca, valutato non meno di 23-28 milioni di euro. Per restare al reparto avanzato, anche il futuro di Luiz Adriano potrebbe essere lontano dal capoluogo lombardo.

D.T.