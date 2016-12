Calciomercato Inter, l''infelice' Gabigol ha deciso il suo futuro

23/12/2016 19:44

CALCIOMERCATO INTER GABIGOL / Niente Brasile, niente ritorno in patria: Gabigol intervenuto ad un evento promozionale ha parlato del suo futuro e dimostrato di avere le idee chiare.

L'attaccante brasiliano, protagonista del calciomercato Inter in estate ha spiegato: "So che serve pazienza, lavoro per migliorare sempre di più e ogni giorno che passa mi sento più adatto al calcio italiano. Voglio restare all'Inter e fare bene come sono riuscito a fare nel Santos".

Il giovane talento sudamericano è al centro di numerose voci su un suo possibile addio all'Inter: "Con la Lazio è andata bene. Molte persone parlano senza senso: in Italia il calcio è diverso, sono arrivato molto giovane e qui ci sono calciatori di grande esperienza. Ho imparato molto e spero sia solo una questione di tempo: nessuno arriva ed è subito titolare".

Calciomercato Inter, Gabigol vede nerazzurro

Tanta pazienza quindi e nessun ritorno in Brasile nonostante i contatti tra l'Atletico MG e Gabigol raccontati da Calciomercato.it: "Non tornerò in Brasile. Sono molto felice all'Inter, sono a Milano da tre mesi e mi sto adattando. Spero ovviamente di giocare di più ma nelle ultime partite ho avuto delle possibilità: poche, ma devo sfruttarle al massimo. Serve pazienza. Non sono felice di non giocare, ma voglio restare all'Inter".

