Calciomercato Inter, prezzo ridicolo per il difensore: c'è anche il Milan

23/12/2016 19:39

INTER MILAN SAKHO / Occasionissima per Inter e Milan, almeno secondo quanto riportato dalla stampa inglese. Nel corso di un recente incontro con la dirigenza del Liverpool, Mamadou Sakho avrebbe ottenuto il placet per una sua partenza in prestito. Stando alle indiscrezioni in possesso del 'Daily Mail', i 'Reds' sono pronti ad accontentarsi di 500mila sterline (circa 600mila euro) per la cessione temporanea del difensore francese. Sulle tracce del 26enne ci sono anche Lille, West Ham e Wba.

D.T.