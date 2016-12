Calciomercato Roma, assalto a Brahimi

23/12/2016 19:26

CALCIOMERCATO ROMA BRAHIMI / Si è iscritta anche la Roma alla corsa per Yacine Brahimi. Il centrocampista algerino vorrebbe cambiare aria nel corso della prossima sessione di calciomercato, anche in virtù di un impiego meno continuo rispetto al passato con la maglia del Porto. Munito di passaporto francese, il 26enne piace anche al Nizza, in Russia e in Turchia e, secondo 'France Football', la sua partecipazione alla Coppa d'Africa non rappresenterebbe un freno all'interessamento dei giallorossi.

D.T.