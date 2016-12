Siviglia, bomberata improvvisa di Nasri: viva la sincerità

23/12/2016 19:04

SIVIGLIA BOMBER NASRI / Arrivato al Siviglia in estate con la formula del prestito, Samir Nasri ha fatto un primo bilancio della sua esperienza in Andalusia, elogiando in particolar modo le bellezze locali: "Ci sono ragazze bellissime e si mangia bene, Tutti mi hanno parlato bene della città e del club, avevo chiesto informazioni a David Silva, Jesus Navas e Nolito. Anche Guardiola mi ha detto che era una buona scelta. Quando ho saputo del Siviglia, ho capito che dovevo venire qui. Se c'è una certezza nel calcio è che questa squadra ha portato molti calciatori al top".

D.T.