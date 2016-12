Athletic Bilbao, tumore ad un testicolo per Yeray

23/12/2016 18:48

ATHLETIC TUMORE YERAY / In casa Atheltic Bilbao c'è grande apprensione per le condizioni di Yeray. Al difensore 21enne nella giornata di ieri è stato diagnosticato un tumore ad un testicolo, che lo costringerà ad operarsi la prossima settimana. Provenienti dalle giovanili del club, il giocatore ha fatto il proprio esordio in prima squadra contro il Sassuolo. "Il giocatore è forte e sereno - ha detto il presidente del club basco in conferenza Josu Urrutia - Sta mostrando una grande maturità anche fuori dal campo. E' ottimista e lo siamo anche noi".

