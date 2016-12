23/12/2016 18:39

JUVENTUS MILAN / Primo tempo senza grosse emozioni tra Juventus e Milan: gol di Chiellini e Bonaventura esclusi, di vere occasioni da gol non se ne sono viste. Attaccanti poco protagonisti e nell'intervallo Mario Sconcerti alla 'Rai' ha analizzato così la gara di uno dei calciatori più attesi, Gonzalo Higuain: "Non per colpa sua non ha toccato un pallone".

B.D.S.