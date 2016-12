23/12/2016 18:17

LEICESTER RANIERI VARDY / Claudio Ranieri non ha ancora digerito l'espulsione e la squalifica di Vardy per l'intervento su Diouf. In conferenza stampa il manager del Leicester ha attaccato: "Tutti hanno visto quell'intervento e non era fallo. Vardy ha preso la palla. Non sono arrabbiato ma sono triste per il calcio. Fuori anche Fuchs e Huth? Chi gioca poco avrà l'occasione di dimostrare quanto valgono".

B.D.S.