23/12/2016 17:46

CRYSTAL PALACE ALLARDYCE / Sam Allardyce sta per essere nominato nuovo manager del Crystal Palace per sostituire Alan Pardew: come si legge sul 'Telegraph', l'ex ct dell'Inghilterra è arrivato nella sede del club londinese per chiudere l'accordo definitivo con la società. Il tecnico potrebbe già sedersi in panchina per il Boxing Day contro il Watford.

B.D.S.