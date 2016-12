Juventus-Milan, Montella protesta sul gol bianconero. Lichtsteiner graziato?

23/12/2016 18:21

JUVENTUS MILAN MONTELLA / Il primo tempo di Juventus-Milan si è concluso sull'1-1 e farà parlare di sé anche per alcune decisioni arbitrali che hanno fatto arrabbiare i rossoneri. Il gol della Juve realizzato da Giorgio Chiellini su corner non è andato giù a Vincenzo Montella, che ha vivacemente protestato con il quarto uomo. Il tecnico rossonero ha contestato il mancato fischio su un possibile fallo di Mandzukic nell'occasione che ha poi portato al tiro di Sturaro deviato in corner da Abate dopo la respinta di Donnarumma. Altro episodio discusso, un'entrata con il gomito alto di Stephan Lichtsteiner. Lo svizzero, già ammonito, colpisce al volto Bonaventura che è costretto a ricorrere alle cure mediche. Intervento molto duro e rischioso.

D.T.