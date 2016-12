Calciomercato Cina: dopo Oscar e Tevez, tanti rifiuti in Serie A

Davide Russo de Cerame (@DRussodeCerame)

24/12/2016 23:00

CALCIOMERCATO CINA SERIE A - Il calciomercato in Cina deve ancora aprire ufficialmente (accadrà il primo gennaio), ma un colpo è già realtà: si tratta di Oscar, talento brasiliano del Chelsea, che passa a titolo definitivo allo Shanghai SIPG. Appena 25enne, l'ormai ex Blues ha deciso di lasciare il calcio che conta scegliendo di guadagnare ben 68mila euro al giorno, l'equivalente di quasi 25 milioni a stagione. Ingaggi di questa portata hanno convinto lo scorso inverno talenti come Lavezzi, Gervinho e Jackson Martinez a lasciare i propri club, emulati poi in estate da Hulk e Pellè, per citarne solo alcuni. Quello di Oscar però non è l'unico colpo ufficiale, o quasi: Carlos Tevez infatti è vicinissimo alla firma per lo Shanghai Shenhua (lo stesso club dove militano Martins, Demba Ba e Fredy Guarin), destinazione che lo porterà a guadagnare circa 80 milioni di euro in due anni. Calciomercato.it ha analizzato l'attuale situazione, cercando di capire quali potranno essere i prossimi colpi dei club del campionato cinese.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, MANDZUKIC NON SI MUOVE

La Serie A ha già dovuto far fronte a numerose sirene dalla Cina, soprattutto la Juventus: dalla Spagna infatti riportano come il Beijing Gouan abbia fatto un serio tentativo per Mario Mandzukic, protagonista assoluta in bianconero non solo per l'apporto in fase realizzativa, ma anche e soprattutto per quanto riguarda quello in fase di ripiegamento. 35 milioni di euro però non sono basati a convincere Marotta e Paratici a rinunciare al proprio attaccante croato: diverso il discorso potrebbe invece essere per Hernanes, che già sta trattando col Valencia, ma che in alternativa potrebbe non disdegnare una destinazione particolarmente reddirittiza come quella dell'estremo Oriente. Mattia Caldara, prossimo a vestire la maglia della Juventus (lo farà con ogni probabilità a partire da giugno 2018), è stato un obiettivo dichiarato del Tianjin Quanjan di Cannavaro, che ha provato a strappare all'Atalanta il talentuoso difensore centrale, prima che questi scegliesse di vestire la casacca bianconera. Quello di Caldara non è stato l'unico rifiuto: hanno fatto lo stesso Marek Hamsik (che non ha voluto neanche prendere in considerazione l'idea di trasferirsi al Tianjin Quanjan) e Jovetic, che preferirebbe restare in Italia. All'Inter Suning sta cercando una soluzione per realizzare addirittura delle plusvalenze con giocatori ormai ai margini della rosa nerazzurra, come Biabiany e Felipe Melo (le cose per il brasiliano però potrebbero essere cambiate, con una possibile conferma almeno fino a giugno), spedendoli al Jiangsu in modo da sistemare i conti e poter operare anche in entrata, aggirando il fair play finanziario: non sarà per nulla facile convincere questi giocatori a dire addio al calcio che conta.