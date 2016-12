Calciomercato Roma, l'annuncio di Al-Khelaïfi su Jesé

23/12/2016 17:43

CALCIOMERCATO ROMA JESE' / Obiettivo concreto del calciomercato Roma, Jesé Rodriguez ha ricevuto di recente l'offerta del Las Palmas, che gli consentirebbe di fare ritorno nella sua città natia. Proprio questo aspetto potrebbe rivelarsi decisivo nella scelta dell'ex attaccante del Real Madrid che, secondo le indiscrezioni riportate ieri da 'Cadena Ser', avrebbe già dato la propria disponibilità al sodalizio spagnolo. Pagato ben 25 milioni di euro nella scorsa sessione estiva di mercato, il 23enne ha sin qui deluso le aspettative, complice anche un rapporto non certo idilliaco con l'allenatore del Psg, Unai Emery. Dalle colonne del 'Le Parisien', il presidente del club transalpino Al-Khelaïfi, rispondendo a precisa domanda sul futuro di Jesé, ha lasciato la porta aperta ad un addio del calciatore.

Calciomercato Roma, Al-Khelaïfi ammette l'errore

"Quando rifletto sul mercato insieme all'allenatore e a Kluivert, penso solamente al club. Emery mi ha detto una cosa giustissima, che ho deciso di fare mia: 'Quando si fa un errore, è meglio cercare di correggerlo che conviverci'. Dunque se abbiamo fatto degli errori, li correggeremo. La porta non è affatto chiusa". Un chiaro indizio, dunque, sulla cedibilità dello spagnolo, che attende ora l'accordo tra Psg e Las Palmas per trasferirsi in patria.

D.T.