23/12/2016 17:27

JUVENTUS BONUCCI / Non c'è a Doha dove la Juventus si sta giocando la Supercoppa contro il Milan: Leonardo Bonucci è rimasto in Italia per recuperare dall'infortunio che lo sta tenendo lontano dai campi di gioco. Il difensore ha pubblicato un video su 'Instagram' dove si vede la palestra completamente vuota e solo lui a pedalare in cyclette. Ad accompagnare le immagini la frase: "Meglio solo che male accompagnato".

B.D.S.