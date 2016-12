SPECIALE CM.IT - Calciomercato, da Pogba ad Hulk: gli acquisti più cari del 2016 all'estero

Michele Furlan (Twitter: @MicheleFurlan1)

26/12/2016 13:30

ACQUISTI PIU' CARI 2016 ESTERO / Il 2016 è stato senza dubbio l'anno del cambio delle frontiere per quanto riguarda il calciomercato. E se la Premier League non rappresenta certo una sorpresa, anzi, il risveglio del gigante cinese desta sensazione. Il campionato del Sol Levante è diventato infatti uno dei più ricchi al mondo, con tanti elementi nella classifica che andiamo ad illustrarvi. Calciomercato.it vi offre la classifica dei 10 acquisti più costosi dell'anno solare 2016 all'estero: da Pogba ad Hulk passando per Alex Teixeira, Mkhitaryan e Stones.

Calciomercato Estero: gli acquisti più cari del 2016

1- PAUL POGBA (Manchester United - 105 milioni di euro + 5 di bonus) - E' l'acquisto del secolo. Polverizzato il record di Gareth Bale, passato dal Tottenham al Real Madrid per 100 milioni di euro). Pogba, dopo un lungo corteggiamento, è tornato nel suo Manchester United facendo felici tutti. Anche la Juventus che ha incassato 105 milioni, che potranno diventare 110 nei prossimi anni grazie ai bonus. Una trattativa dai contorni irreali e che porta alla corte di José Mourinho il giocatore più pagato della storia.

2- HULK (Shanghai SIPG - 55,80 milioni di euro) - Ecco l'esempio della nuova frontiera del calcio cinese. Il brasiliano Hulk, potente attaccante classe '86, si trasferisce dallo Zenit San Pietroburgo allo Shanghai SIPG per l'incredibile somma di 55,8 milioni di euro. Il giocatore carioca, inoltre, percepisce un ingaggio di circa 19,5 milioni annui diventando uno dei più pagati del globo. Niente male per un club fondato solamente nel 2005.

3- JOHN STONES (Manchester City - 55,60 milioni di euro estate 2016) - Talentuoso centrale difensivo classe '94 già nel mirino di Mourinho ai tempi del Chelsea. L'Everton non ha potuto resistere all'assalto estivo del Manchester City di Pep Guardiola che ha messo sul piatto della bilancia addirittura 55,6 milioni di euro. Una somma che lo rende il difensore più pagato della storia, superando David Luiz. Considerate che ha solamente 22 anni...

4- LEROY SANE' (Manchester City - 50 milioni di euro) - La rivoluzione 2016 di Pep Guardiola al Manchester City ha avuto come pietra angolare l'investimento sui giovani. Non certo a buon prezzo, però. Dopo John Stones, infatti, i 'Citizens' hanno sborsato circa 50 milioni di euro allo Schalke 04 per assicurarsi il gioiello tedesco Leroy Sané. Classe '96, origini senegalesi e un futuro da predestinato. Trequartista o esterno offensivo: per lui non fa differenza.

5- ALEX TEIXEIRA (Jiangsu Suning - 50 milioni di euro) - Il colpo di mercato dell'inverno 2016. Lo ha messo a segno, ovviamente, una squadra cinese. Quel Jiangsu Suning del gruppo che detiene la maggioranza dell'Inter. Il brasiliano dello Shakhtar Donetsk (classe '90) ha scelto l'Estremo Oriente portando nelle casse del club ucraino addirittura 50 milioni di euro.

6- GRANIT XHAKA (Arsenal, 45 milioni di euro estate) - In questa graduatoria non poteva certo mancare l'Arsenal di Arsene Wenger, sempre pronto a spendere fior di quattrini per migliorare la propria squadra. Ne sa qualcosa il Basilea che si è visto recapitare quest'estate un bonifico da 45 milioni di euro per Granit Xhaka, duttile centrocampista svizzero nato nel 1992 e già punto fermo della selezione rossocrociata.

7- HENRIKH MKHITARYAN (Manchester United - 42 milioni di euro) - Inseguito a lungo dalla Juventus, Henrikh Mkhitaryan ha deciso di lasciare il Borussia Dortmund per approdare, quest'estate, alla corte di José Mourinho. Il Manchester United per lui ha speso circa 42 milioni di euro dimostrando ancora una volta di non badare a spese. La concretezza e la classe dell'armeno, però, valgono questo tipo di investimento.

8- JACKSON MARTINEZ (Guangzhou Evergrande - 42 milioni di euro) - Altro giro, altro botto di mercato piazzato dal calcio cinese. Questa volta è toccato al Guangzhou Evergrande (squadra già allenata in passato da Marcello Lippi) che in gennaio ha sedotto l'Atletico Madrid per portargli via Jackson Martinez. Come? Pagando sul'unghia la bellezza di 42 milioni di euro. Niente male per un giocatore che era ai margini del gruppo di Simeone.

9- SADIO MANE' (Liverpool - 41,2 milioni di euro) - Niente Piotr Zielinski per Jürgen Klopp che ha comunque rinforzato l'attacco del suo Liverpool durante l'estate. La freccia senegalese Sadio Mané (classe '92) ha arricchito la faretra dell'ex tecnico del Borussia Dortmund a fronte di poco più di 41 milioni di euro versati nelle casse del Southampton, che già in passato aveva fatto affari d'oro con i 'Reds'.

10- SHKODRAN MUSTAFI (Arsenal - 41 milioni di euro) - Chiude la classifica l'Arsenal che ha inseguito per tutta l'estate l'acquisto di un difensore di livello, trovandolo nelle battute finali del mercato. Si tratta dell'ex sampdoriano Shkodran Mustafi che è diventato un 'Gunner' per 41 milioni di euro. Bye bye Valencia, ora l' 'Emirates' è casa sua e lo sarà fino al 2021.