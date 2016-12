SPECIALE CM.IT - Calciomercato, da Higuain a Milik: gli acquisti piu' cari del 2016 in Italia

Michele Furlan (Twitter: @MicheleFurlan1)

26/12/2016 12:30

ACQUISTI PIU' CARI 2016 SERIE A / Il calciomercato Serie A edizione 2016 è stato senza dubbio uno dei più ricchi. E' stato un anno solare da record (basti pensare ai 90 milioni spesi dalla Juventus per Gonzalo Higuain) che ha visto tutte le big investire molto nella finestra estiva più che in quella invernale. Calciomercato.it vi offre la classifica dei 10 acquisti più costosi dell'anno solare 2016 in Serie A: da Higuain a Zielinski passando per Joao Mario, Pjanic, Gabigol e Gerson.

Calciomercato Serie A: gli acquisti più cari del 2016

1- GONZALO HIGUAIN (Juventus - 90 milioni di euro) - Juventus protagonista da record. La cessione più onerosa (Paul Pogba al Manchester United) e l'acquisto più costoso della storia della Serie A. Un trasferimento che non era ipotizzabile ma che è diventato realtà grazie al pagamento della clausola rescissoria del 'Pipita'. 90 milioni di euro sonanti nelle casse del Napoli di Aurelio De Laurentiis e 7,5 di ingaggio al giocatore. Sulle spalle la maglia numero 9: eredità dei grandi del passato come Bettega, Vialli e John Charles.

2- JOAO MARIO (Inter - 40 milioni di euro + 5 di bonus) - il passaggo di testimone da Erick Thohir al gruppo Suning ha permesso all'Inter di fare un grande calciomercato estivo. La punta di diamante è stato l'acquisto di Joao Mario, centrocampista dello Sporting CP e del Portogallo campione d'Europa in Francia. Un trasferimento decisamente oneroso: 40 milioni di euro + 5 di bonus nelle casse del club lusitano. Anche l'ammonizione del Fair Play Finanziario: per lui, infatti, niente Europa League.

3- ARKADIUSZ MILIK (Napoli - 32 milioni di euro + 1 di bonus): incassati i 90 milioni di Gonzalo Higuain, il Napoli di Aurelio De Laurentiis non è rimasto a guardare a ha deciso di puntare tutto su Arkadiusz Milik, centravanti polacco dell'Ajax e rivelazione dell'Europeo 2016. Per il classe '94 il club partenopeo ha sborsato 32 milioni di euro più uno di bonus, facendogli vestire la maglia numero 99. Milik, partito benissimo, si è poi infortunato gravemente al ginocchio e sta lavorando per tornare in campo al più presto.

4- MIRALEM PJANIC (Juventus - 32 milioni di euro) - Da una rivale storica all'altra, da una clausola rescissoria ad un'altra. E così oltre a Gonzalo Higuain la Juventus decide di versare 32 milioni di euro alla Roma per assicurarsi il genio calcistico di Miralem Pjanic, tuttocampista bosniaco. Il 'pianista' classe '90, contestatissimo a Roma per la scelta, ha così cambiato casacca andando a vestire la maglia bianconera numero 5 e diventanto il quarto acquisto più oneroso di tutto il 2016 in Serie A.

5- GABRIEL BARBOSA 'GABIGOL' (Inter 29,5 milioni di euro) - Altro segnale della nuova Inter targata Suning. Gabriel Barbosa, detto 'Gabigol', è diventato nerazzurro a suon di milioni: esattamente 29,5 pagati al Santos per battere la concorrenza di Juventus e Barcellona. Gioiello verdeoro classe '96, è stato protagonista con Neymar alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, vincendo il torneo calcistico. Anche per lui, però, nessuna possibilità di giocare in Europa League per 'colpa' del Fair Play Finanziario.

6 - MARKO PJACA (Juventus - 23 milioni di euro) - Protagonista di un vero e proprio intrigo di calciomercato di inizio estate. Dopo aver giocato qualche spezzone ad Euro 2016 si avvia per lui l'asta al rialzo: partecipano Inter, Napoli, Milan e Juventus. Pjaca, però, lascia la Dinamo Zagabria per il club bianconero dietro il pagamento della cifra di 23 milioni di euro. Diventa il più pagato nella storia del suo club, superando anche totem come Mario Mandzukic e Luka Modric.

7- ANTONIO CANDREVA (Inter - 22 milioni di euro + 3 di bonus) - Dopo 192 presenze con la maglia della Lazio, Antonio Candreva si trasferisce all'Inter. Il club nerazzurro piazza così un altro acquisto nella top ten dei più pagati del 2016. L'esterno offensivo romano, infatti, viene pagato 22 milioni di euro (più 3 di bonus) diventando quindi l'azzurro più costoso dell'intero anno solare e l'ennesima dimostrazione della volontà del gruppo Suning di riportare l'Inter ai vertici.

8 - GERSON (Roma - 16,6 milioni di euro) - Annunciato nella relazione semestrale di febbraio, ha raggiunto la Roma nel luglio 2016 a fronte del pagamento di 16,6 milioni di euro al Fluminense. Brasiliano classe '97 seguito anche da Juventus e Barcellona, è considerato uno dei talenti più cristallini della scuola verdeoro anche se sta faticando ad ambientarsi in Europa. Centrocampista eclettico (trequartista, mezz'ala o esterno) con buona esperienza nonostante i soli 19 anni.

9- AMADOU DIAWARA (Napoli - 14,5 milioni di euro) - Una grande annata col Bologna. Poi uno dei casi dell'estate: non si presenta in ritiro e di lui si perdono le tracce. Il Napoli, però, lo 'scova' e lo regala a Maurizio Sarri pagandolo 14,5 milioni di euro. Mediano difensivo classe '97, passaporto guineano, colpisce per la sicurezza con cui gioca malgrado la giovane età. Dopo un periodo di ambientamento ha già guadagnato i galloni di titolare al 'San Paolo'

10- PIOTR ZIELINSKI (Napoli - 14 milioni di euro + 2 di bonus) - Altro acquisto del Napoli di De Laurentiis che ha reinvestito bene la somma incassata dalla cessione di Gonzalo Higuain. Zielinski, centrocampista muscoli e fosforo, viene pagato 14 milioni (più 2 di bonus) dall'Udinese che l'aveva parcheggiato e fatto maturare ad Empoli. Il classe '94 viene strappato alla concorrenza del Liverpool di Klopp, che avrebbe fatto carte false pur di averlo ad 'Anfield'.