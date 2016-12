Calciomercato Juventus, Marotta ammette: "Cerchiamo un centrocampista"

23/12/2016 17:16

JUVENTUS MILAN/ Il dirigente della Juventus Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di 'Rai Sport' a pochi minuti dalla sfida con il Milan che mette in palio la Supercoppa Italiana: "E' una serata importante, vogliamo arricchire il palmares. E' una partita secca, siamo certi di fare una buona gara. Modulo e Dybala in panchina? Allegri sceglie la formazione migliore da schierare, ma in questo momento siamo consapevoli di avere una panchina che può considerarsi co-titolari. Nell'arco dei 90 minuti ci saranno situazioni e motivi per rendersi utili".

Calciomercato Juventus, Marotta ammette: "Cerchiamo un centrcampista"

"Mercato? Siamo consapevoli di avere una rosa competitiva e lo dimostrano i piazzamenti fatti e le statistiche. Siamo soddisfatti. Siamo alla ricerca di un centrocampista da inserire in un reparto che forse ha bisogno di garanzie ulteriori ma non è facile da trovare".

"Di questo Milan temo la spensieratezza, che non hanno nulla da perdere perché la suqadra non è nata di vincere. La società ha allestito una squadra di giovani di qualità e possono disputare una partita all'altezza della loro storia".