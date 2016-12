Supercoppa Juventus-Milan, Higuain: "Due mesi fa contava poco"

23/12/2016 17:08

JUVENTUS MILAN HIGUAIN / E' tutto pronto a Doha per l'inizio della Supercoppa italiana Juventus-Milan. A pochi minuti dal fischio di inizio del match, l'attaccante bianconero Gonzalo Higuain, atuore di una doppietta decisiva in Qatar con la maglia del Napoli, ha parlato ai microfoni della 'Rai': "Speriamo continui a portarmi fortuna questo stadio. E' una bellissima partita contro una grande squadra. Dobbiamo basare quasi tutto sull'approccio. Ci hanno battuto due mesi fa? Questa è una partita secca che decide un titolo, l'altra non decideva certo un campionato".

D.T.