Calciomercato Milan, Galliani svela la strategia

Bruno De Santis (@Bruno_De_Santis)

23/12/2016 17:02

CALCIOMERCATO MILAN GALLIANI / A pochi minuti dal fischio d'inizio della Supercoppa con la Juventus, l'amministratore delegato del Milan Adriano Galliani ha parlato ai microfoni della 'Rai'. Ovviamente il dirigente rossonero si è soffermato sulla partita più importante dell'ultimo scorcio di 2016 ma si è soffermato anche sul calciomercato Milan, spiegando qual è la strategia scelta in vista di gennaio dagli attuali proprietari e i possibili futuri patron.

Si parte però dalla partita: "Mi raccontano tante cose, sono 28 anni dalla prima vittoria, 28 i trofei conquistati, sono troppo in tensione per ragionare di numeri". Galliani stimola la sua squadra ricordando i precedenti nel 2016: "Quest'anno nei nostri confronti diretti, due volte in campionato e la finale di coppa Italia, abbiamo giocato sempre alla pari. In queste partite non si è vista questa differenza di punti e spero che accada lo stesso anche stasera".

Infine il mercato condizionato dal rinvio del closing: "Non ho mai commentato la trattativa, questa è compito di Fininvest e della cordata cinese. Per il mercato, le due parti hanno deciso di un mercato a zero: vuole dire che prima di comprare qualcuno, si dovrà cedere qualcun altro. Ci proveremo". Tra i possibili partenti c'è Bacca tornato nel mirino del West Ham.