Chapecoense, Neto esce dall'ospedale: "Sono vivo, è stato un miracolo"

23/12/2016 17:11

TRAGEDIA CHAPECOENSE - Helio Neto, uno dei tre giocatori della Chapecoense sopravvissuti alla tragedia aerea in Colombia dello scorso 29 novembre, è uscito dall'ospedale. Il difensore, dimesso dai medici, ha parlato così in conferenza stampa, senza riuscire a reggere l'emozione: "E' impossibile non parlare di quelli che ci hanno lasciato, ho perso molti amici ed ho solo buoni ricordi di quel gruppo. Vi ringrazio tutti per il supporto. Dio permettendo, credo che molto presto potrò tornare a giocare alla Conda Arena con la maglia della Chapecoense. Non mi ricordo niente della tragedia, i medici dicono che è un miracolo se sono ancora vivo perché un paio di volte sembrava ormai finita per me".

S.F.