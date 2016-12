Calciomercato Milan, Orsolini confessa: "Ho la pelle d'oca"

23/12/2016 16:56

CALCIOMERCATO MILAN ORSOLINI / La scorsa settimana Calciomercato.it aveva anticipato l'interesse del Milan per il giovane esterno offensivo Riccardo Orsolini. Da allora sono arrivate solo conferme. E dopo l'amministratore delegato rossonero Adriano Galliani, è stato lo stesso giocatore dell'Ascoli a dire la sua ai microfoni di 'Sky Sport': "Faccio sempre un po' fatica a parlare di queste cose, ma solo pensarci mi fa venire la pelle d'oca. Sarebbe il coronamento di un lungo percorso, iniziato diversi anni fa. L'interesse di grandi club della Serie A mi hanno dato grande carica, ora sono felice e soddisfatto. Milan? Quella rossonera è una realtà molto distante da quella mia attuale, per ora preferisco non entrarci. Penso solo all’Ascoli e agli obiettivi, poi vedremo cosa succederà in futuro" ha concluso Orsolini.

M.R.