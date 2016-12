Colon, lascia Montero: per lui doppia offerta

23/12/2016 16:46

COLON MONTERO / Paolo Montero non è più l'allenatore del Colon di Santa Fé: è il suo agente, Daniel Luzzi, ad annunciare le dimissioni dell'ex difensore della Juventus. Intervistato da 'Radio Continental' il procuratore ha spiegato di aver incontrato il presidente del club e "Montero ha rassegnato le dimissioni per motivi professionali. Vuole prendersi del tempo e ascoltare altre offerte, non speculare sul proprio lavoro".

Tra le squadre interessate a Montero, per ammissione dello stesso Luzzi, ci sono l'Independiente e il Rosario Central.

B.D.S.