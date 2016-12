Calciomercato Inter, assist di Mourinho: "Schneiderlin può partire"

23/12/2016 16:30

MOURINHO INTER SCHNEIDERLIN / José Mourinho e l'Inter: un amore sbocciato subito, culminato nella conquista dello storico Triplete del 2010 e mai sopito. Adesso le strade dello 'Special One' e del club meneghino potrebbero incrociarsi di nuovo nella sessione invernale di calciomercato. Non è un mistero che i nerazzurri siano alla ricerca di un rinforzo per il reparto mediano a gennaio e sul taccuino del Ds Ausilio c'è anche il nome di Morgan Schneiderlin. Parlando in conferenza stampa del centrocampista francese, il manager del Manchester United ha aperto alla sua cessione: "Parliamo di un grande professionista, di un ragazzo fantastico. E' molto onesto, ha aperto un paio di volte il suo cuore con me ma io ho tutto il diritto di dirgli che con me non può giocare con regolarità. Non ho invece il diritto di dirgli 'non vai da nessuna parte'. Quindi se arriverà un'offerta per lui e il club la riterrà congrua, io non gli impedirò di andare via". Un assist che l'Inter potrebbe cogliere al volo.

M.R.