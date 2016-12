VIDEO - LE ULTIME DI CM.IT: telegiornale pomeridiano del 23 dicembre

23/12/2016 16:22

ULTIME CM.IT TELEGIORNALE / Torna il quotidiano appuntamento con le ultime di Calciomercato.it: come di consueto la nostra redazione vi offre gli aggiornamenti sulle principali notizie provenienti dal mondo del calciomercato. Ecco allora che il Genoa è pronto a chiudere per Morosini, mentre il Cagliari decide quale sarà il futuro di Rastelli: De Biasi e Zenga sono pronti a sedersi sulla panchina rossoblu.

Intanto dalle partite di ieri, acquisisce la candidatura di Sarri per il futuro della Fiorentina: gli applausi del 'Franchi' al tecnico del Napoli e le parole di elogio spese dall'allenatore per Bernardeschi fanno sognare il popolo viola. Ancora sul fronte allenatore Simeone getta acqua sul fuoco del sogno nerazzurro: "Potrei rinnovare con l'Atletico Madrid", le sue dichiarazioni che suonano come una doccia gelata in casa Inter.

B.D.S.