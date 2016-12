SONDAGGIO CM.IT - Supercoppa Italiana: and the winner is...

23/12/2016 15:04

SUPERCOPPA ITALIANA JUVENTUS MILAN / La Juventus è la favorita d'obbligo nella finale di Supercoppa Italiana in programma questo pomeriggio a Doha contro il Milan. Secondo la maggioranza (53%) dei follower della pagina Twitter di Calciomercato.it, tuttavia, la squadra di Montella riuscirà a sovvertire il pronostico bissando il successo ottenuto in campionato sui bianconeri. Per il restante 47%, invece, saranno gli uomini di Allegri a fare festa in Qatar.

M.R.