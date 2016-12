Napoli, emergenza difesa per la ripresa: tocca a Tonelli?

23/12/2016 16:02

NAPOLI DIFESA / Inizierà in emergenza il 2017 del Napoli: per la sfida contro la Sampdoria, la prima del nuovo anno, Maurizio Sarri dovrà reinventare la difesa. Albiol sarà fuori per squalifica, Koulibaly volerà in coppa d'Africa (prima o dopo la Samp?), mentre Chiriches ieri si è infortunato e il suo recupero non è certo. Spazio sicuro allora per Maksimovic che ieri ha dimostrato di non essere ancora pronto per la fase difensiva azzurra. Nel caso dovesse esserci il forfait del romeno, ecco che potrebbe esserci finalmente spazio per Tonelli arrivato in estate e ancora a zero minuti con la maglia del Napoli. La prima volta con il nuovo anno?

B.D.S.