23/12/2016 15:55

EL KADDOURI NIZZA / Mario Balotelli, se si eccettua l'ultima partita in cui è stato espulso per reazione, è letteralmente rinato al Nizza. E così il suo agente Mino Raiola, secondo quanto riportato da 'France Football', starebbe pensando di portare un altro suo assistito in Costa Azzurra. Si tratta del trequartista marocchino Omar El Kaddouri, in scadenza di contratto a giugno con il Napoli.

M.R.